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Sinemaseverler için haftanın filmleri

Bu hafta Fatih Akın'ın yönettiği Altın Küre ödüllü Paramparça'nın da arasında bulunduğu 3'ü yerli 7 film vizyona girdi.
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