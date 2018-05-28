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Sosyal medya fenomeni ve 'blogger'lar Fethiye'yi gezdi

Fethiye'nin tanıtımı için davet edilen yurt içinden 8 sosyal medya fenomeni ve seyahat "blogger"ı (çevrimiçi yazar), Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Kayaköy, Çalış Plajı, Göcek gibi tarihi, turistik ve doğal güzellikleri dolaştı.
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