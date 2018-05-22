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Star Wars serisinin kostümleri açık artırmada

23 Haziran'da açık artırmayla satışa çıkarılacak olan ünlü bilim kurgu filmleri Superman ve Star Wars'da kullanılan kostüm ve eşyaları, New York'taki Planet Hollywood'da basına tanıtıldı.
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