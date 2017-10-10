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Star Wars "Son Jedi" fragmanı yayınlandı

Yönetmen koltuğuna Rian Johnson'un oturduğu "Star Wars: Son Jedi" adlı film, 15 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak
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