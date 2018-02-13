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Sunay Akın ve İlhan Şeşen beraber sahne aldı

Bursa'da Sunay Akın ve İlhan Şeşen, "Aşk Şarkıları ve Öyküler" adlı programlarını Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Sunay Akın, kendine has, şaşırtıcı üslubuyla etkileyici sevda öyküleri ve aşk şiirleri seslendirdi.
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