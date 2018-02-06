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Tarihi filme "rap" şarkı yapıldı

Anadolu Selçuklu Devleti'nde Moğollar ile devleti korumak için savaşan Celalettin Karatay ve Ahi Evran'ı konu alan "Direniş Karatay" filmi için rap şarkı yapıldı. Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur ve Nefise Karatay yer alıyor.
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