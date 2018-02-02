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20 bin tarihi fotoğraf dijital ortama aktarıldı

Edirneli fotoğraf sanatçısı ve ressam Tayyip Yılmaz'ın, kentin son 70 yılına ışık tutan 20 bin karelik fotoğraf arşivi, Edirne Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğünce dijital ortama aktarıldı.
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