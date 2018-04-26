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Rize'nin tarihi konakları turizme kazandırılıyor

Kültürel değerlerin gün yüzüne çıkarılması ve yaşatılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile onarılan Rize'nin tarihi konakları turizme kazandırılıyor.
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