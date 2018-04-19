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Tek haneli köyün son sakinleri

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin Avdan köyünde 29 yıldır muhtarlık yapan Bekir Tepekaya, eşi ve kızıyla yaşadığı, kışın 3 ve yazın 15 kişinin ikamet ettiği köyünü terk etmiyor.
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