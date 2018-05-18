e-DÜNYA
23 °C

"Demir Perde Bisiklet Rotası" Trakya turizmini hareketlendirecek

Avrupa Bisiklet Federasyonu gözetiminde başlatılan 'Demir Perde Bisiklet Yolu Rotası'na Edirne ve Kırklareli'den 128 kilometrelik güzergah dahil edildi. 'Demir Perde Bisiklet Yolu Rotası'nın, Trakya turizmine ciddi katkıda bulunması hedefleniyor.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.