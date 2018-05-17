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Turizmciler bu yıldan umutlu

TÜROFED Başkanı Osman Ayık ve Gulet Turistik ve Magic Life Kurucusu Cem Kınay bu yılın ilk çeyreğinde turist sayısında ve gelirlerde görülen artışın sezon sonuna kadar artarak devam edeceğini tahmin ediyor.
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