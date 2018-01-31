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Türk yazara üstün hizmet ödülü

Çanakkale Savaşları hakkındaki kitapları ve toplumsal çalışmalara katkılarından dolayı yazar Hatice Hürmüz Başarın, Avustralya Üstün Hizmet Madalyası'na layık bulundu.
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