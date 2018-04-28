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Türkiye'nin en uzun yürüyüş rotası: Karia

Muğla ve Aydın illerini kapsayan ismini 3 bin yıllık antik kentten alan, 46 etabı ve 800 kilometrelik patika yollarıyla turizm çeşitliliği sunan Karia Yolu her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
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