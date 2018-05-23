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Ulaştırma Bakanı Arslan'a fahri doktora

Piri Reis Üniversitesi Tuzla Deniz Kampüsü'nde düzenlenen törenle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a 'Fahri Doktora' unvanı verildi.
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