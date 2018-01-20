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Uludağ'da sömestir yoğunluğu başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sömestir tatili yoğunluğu başladı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 6, en yüksek sıfırın altında 1 derece olduğu Uludağ'da, kar yağışının 21 Ocak'ta etkili olması bekleniyor.
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