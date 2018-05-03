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UNESCO'da ilk Türkçe forum

Uluslararası Türk Akademisi (UTA) Başkanı Darhan Kıdırali, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nde (UNESCO) ilk kez bir Türkçe forum düzenlediklerini bildirdi.
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