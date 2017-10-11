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Ağaoğlu, Ampute Millilere daire hediye etti

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ağaoğlu, Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncularına birer daire hediye etti.
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