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"Amacımız futbolun değerini yükseltmek"

Galatasaray'ın kupasını veren TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, şampiyonluk yarışının çekişmeli geçtiğini belirterek, "Amacımız bunu sağlayıp futbolun değerini yükseltmek. Bir takım şampiyon olacaktı. Bu sene Galatasaray oldu ve kupasını verdik." dedi.
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