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Amatör spora vergi iadesi yoluyla destek geliyor

Maliye Bakanı, "Önerimiz şu, spor kulüplerimiz gelir stopaj vergilerini vergi dairesine beyan etsinler, süresinde ödesinler, sonra biz de ödedikleri vergiyi amatör spor branşlarının harcamalarında kullanmaları için iade edelim." dedi.
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