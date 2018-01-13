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Arda Turan transferi video ile duyruldu

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Arda Turan, tüm Türkiye'nin transferi. Arda, turuncu formasıyla ülkesine dönüyor" dedi. Transfer, kulübün resmi Twitter hesabından video ile duyruldu.
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