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"Seçilirsek başka adaylar yaşadıklarımızı yaşamayacak"

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Ali Koç, "Seçildiğimiz takdirde bir sonraki seçimde aday olalım veya olmayalım Fenerbahçe Kulübüne aday olacak insanlar girdikleri yarışta bizim yaşadıklarımızı kesinlikle yaşamayacaklar." dedi.
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