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Beşiktaş'tan Mevlanalı kampanyası: Kim olursan ol gel

'Come to Beşiktaş' kampanyası ile ilgi çeken Beşiktaş'ta yeni sloganı Başkan Fikret Orman açıkladı: Kampanyanın amacı din, dil, ırk gözetmeden herkesi Beşiktaş'a çağıracak bir reklamdır.
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