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Kendi enerjisini üretecek stat, 2019'a hazırlanıyor

Hatay'da, 25 bin seyirci kapasiteli inşa edilen ve otoparkına kurulacak güneş enerjisi sistemiyle kendi enerjisini üretecek yeni stadın 2019 yılı içerisinde futbolseverlerin hizmetine sunulması amaçlanıyor.
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