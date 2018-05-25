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Bursaspor'a Uludağ eteklerinde yeni tesis

Bursaspor Kulübünün Bursa'nın Uludağ eteklerindeki Keles ilçesinde yer alan bin 200 rakımlı Kendir Yaylası'nda yapmayı planladığı tesisin mimari projesi tamamlandı.
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