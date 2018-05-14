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Toplumsal cinsiyet eşitliğine futbol maçı ile dikkat çektiler

Kırklareli'nde, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek amacıyla kız ve erkek öğrencilerden oluşan takımlar arasında oynanan futbol maçları, renkli görüntülere sahne oldu.
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