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Süper Lig'e yükselen Dadaşlar adeta küllerinden doğdu

Süper Lig'e 2000-2001'de Erzurumspor takımıyla veda eden "Dadaşlar", Büyükşehir Belediye Erzurumspor ekibiyle adeta küllerinden doğarak 17 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'de yer alma başarısı gösterdi.
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