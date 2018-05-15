e-DÜNYA
28 °C

"Dev bir şölen için hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Galatasaray Başkanı Cengiz, "Dev bir şölen için hazırlıklarımızı yapıyoruz. İl Spor Güvenlik Kuruluna başvurduk. Kurul, ülkemizin sıkıntılı günlerinde, halkımızın bu güzel şölenine izin verecektir diye umuyorum." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.