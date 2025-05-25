EuroLeague'de Fenerbahçe Beko rakibi Monaco'yu yenerek Avrupa şampiyonu oldu

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak, Avrupa'nın en büyük kupasını ikinci kez müzesine götürdü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen Dörtlü Final'de Etihad Arena'da önce Panathinaikos AKTOR'u, sonra da finalde Monaco'yu yenen sarı-lacivertliler, Avrupa şampiyonu oldu.

Kupayı 2017'de de kazanan Fenerbahçe, böylece ikinci kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Türk basketbolunun Avrupa'da 17'inci, Fenerbahçe Kulübünün 6'ncı kupası

Fenerbahçe Beko'nun zaferiyle Türk basketbolu, Avrupa kupalarındaki 17. kupasına kavuştu.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'ten sonra Fenerbahçe Beko da 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Böylece erkeklerde Anadolu Efes'in 3, Fenerbahçe'nin 2, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji'nin birer kez, kadınlarda ise Fenerbahçe'nin 4, Galatasaray'ın 3, Yakın Doğu Üniversitesi'nin bir defa Avrupa kupası şampiyonluğu oldu.

Fenerbahçe, 17 kupanın 6'sını Türkiye'ye getiren kulüp olmayı başardı. Kadınlarda 4 Avrupa kupası bulunan Fenerbahçe'nin, erkeklerde de kupa sayısı 2'ye çıktı.

Bu sezon Türkiye'ye kazandırılan iki kupayı da Fenerbahçe elde etti. Kadın takımı Süper Kupa'yı alırken, erkek takımı Avrupa Ligi zaferini elde etti.

Son 5 sezonda 3. zafer

Türk basketbolu, Avrupa'nın kulüpler seviyesindeki en büyük basketbol organizasyonunda son 5 yılda 3. kez şampiyon oldu.

2021 ve 2022'de Anadolu Efes kupayı müzesine götürürken, 2025'te de Fenerbahçe Beko bu mutluluğu Türkiye'ye yaşattı.

Jasikevicius tarihe geçti

Fenerbahçe Beko Başantrenör Sarunas Jasikevicius, Avrupa basketbol tarihine geçti.

2001'den bu yana tek isim altında oynanan 25 yıllık Avrupa Ligi tarihinde hem başantrenör hem de oyuncu olarak kazanan ilk isim Jasikevicius oldu.

Jasikevicius, bu kupayı oyunculuk döneminde 2003, 2004, 2005 ve 2009'da olmak üzere 4 kez kazanmıştı. Ayrıca Litvanyalı başantrenör, antrenörlük kariyerinin ilk Avrupa kupası zaferini de Fenerbahçe Beko'yla yaşadı.

Mike James kaybetmeye devam ediyor

Monaco'nun en büyük hücum gücü ABD'li yıldızı Mike James, THY Avrupa Ligi'ndeki kupa hasretini yine sonlandıramadı.

Daha önce CSKA Moskova, Baskonia ve Monaco'yla birer kez Dörtlü Final oynayan 2024 yılının MVP'si, 4. kez yer aldığı bu organizasyonda bu kez finalde yenilgi yaşadı.

Ali Koç oğluyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı

Fenerbahçe ve Olympiakos taraftarları arasında tartışma çıktı, Ali Koç taraftarın yanına gitti

Pota arkası tribününde yan yana oturan Fenerbahçeli ve Olympiakoslu taraftarlar arasında tartışma çıktı.

İki taraftar grubu da birbirleri aleyhine tezahüratlar yapınca, pota arkası tribününde arbede yaşandı. Tartışmanın uzun süre devam etmesi üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, taraftarların olduğu bölüme, sarı-lacivertli yönetici Sertaç Komsuoğlu ile gitti. Başkan Ali Koç, gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar o bölgeden ayrılmayarak, taraftarın yanında durdu.

Ali Koç şampiyonluğu yöneticilerle kutladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

Maçı saha içi koltuklarında oğluyla izleyen Koç, maçın bitimine doğru fark açılında sarı-lacivertli yöneticilerle sarmaş dolaş olarak büyük mutluluk yaşadı. Ali Koç oyuncuları ve teknik heyeti de tek tek tebrik etti.

Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sarı-lacivertli takımın kupasını, takım kaptanlarından Melih Mahmutoğlu, jest yaparak Marko Guduric'e verdi. Kupa, Sırp basketbolcunun ellerinde yükseldi.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius şampiyonluk kutlamasını başkan Ali Koç'la sarılarak yaşadı.

MVP Nigel Hayes-Davis

Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Nigel Hayes-Davis oldu.

Finali 23 sayı, 9 ribaunt, 1 asistle tamamlayan ve 30 verimlilik puanı alan Hayes-Davis, MVP ödülünü maç sonu aldı. MVP'yi organizasyonu takip eden gazetecilerin oyları belirledi.

Bakan Bak, Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Turkish Airlines EuroLeague 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluk kupasını kendisi adına ikinci, ülkemiz adına ise dördüncü kez kazanan Fenerbahçe Beko'ya ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu başarının gelmesinde emeği geçen başta sporcular olmak üzere, teknik heyete ve istatistikçisinden malzemecisine kadar tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum."

TFF'den kutlama mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "THY Avrupa Ligi finalinde Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu içtenlikle kutlarız. 2016-2017 sezonunun ardından bir kez daha Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Avrupa erkek basketbolunun zirvesine çıkarak ülkemize bu büyük gururu yaşatan sarı-lacivertli temsilcimizi tebrik eder, gelecek sezonlarda da üstün başarılarının devamını dileriz." denildi.