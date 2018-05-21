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Fenerbahçe Doğuş, ikincilikle yetindi

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya'nın Real Madrid takımına 85-80 yenilerek ikincilikle yetindi.
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