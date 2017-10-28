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Fenerbahçe'nin borcu 300 milyon lira

Fenerbahçe'nin borcunun 300 milyon 47 bin 719 lira olduğu bildirildi.
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