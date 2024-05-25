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Galatasaray kafilesine Konya yolculuğu öncesi yoğun ilgi

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde İstanbul Havaalanı'na hareket etti.

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Antrenmandan sonra bugün saat 17.00'de Konya'ya hareket edecek sarı-kırmızı kafile, taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde tesislerden İstanbul Havaalanı'na hareket etti.

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