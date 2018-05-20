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Galatasaray'da olağan genel kurula doğru

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesi üyelerle bir araya geldi.
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