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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk kutlaması

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, İzmir'deki Göztepe maçının ardından özel uçakla İstanbul'a dönen sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bekleyen taraftarlarıyla buluşup başarısını kutladı.
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