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"Bu maçta bizim bir kredimiz yoktu. Rakibimizin ise vardı"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hem savunmada hem de hücumda çok iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.
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