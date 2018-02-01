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İstanbul'da tenis heyecanı

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'na dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki, TEB BNP Paribas İstanbul Open'a ise dünya 3 numarası Hırvat raket Marin Cilic katılacak.
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