İtalya-İsrail maçında sokaklar karıştı: "İsrail FIFA'dan atılsın"

İtalya’da polis, İtalya ve İsrail arasında oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı sırasında İsrail Milli Takımı’nı protesto eden göstericilere müdahale etti. Göstericiler, "Soykırıma hayır. İsrail, FIFA’dan atılsın" gibi mesajlar içeren pankartlar taşıdı.

İtalya’da Dünya Kupası Avrupa Elemeleri çerçevesinde İtalya ve İsrail milli takımları arasında Udine’de oynanan karşılaşma, geniş çaplı protestolara neden oldu. Karşılaşmanın oynandığı Bluenergy Stadyumu’nda tribünler büyük ölçüde boş kalırken, stadyumun dışında ve Udine sokaklarında binlerce insan, İsrail’i protesto etti. Stadyum içinde İsrail milli marşı ıslıklarla karşılanırken, stadyumun dışında Filistin'i destekleyen sloganlar yükseldi.

İtalyan güvenlik güçlerinin yüksek güvenlik önlemleri aldığı karşılaşma öncesinde kentte yaklaşık 10 bin gösterici, "utanç maçı" olarak nitelendirdikleri karşılaşmayı protesto etti. Gazze için adalet talep eden göstericiler, "İsrail’e kırmızı kart gösterin" sloganları attı. Göstericiler, Filistin bayrakları ve "Soykırıma hayır. İsrail, FIFA’dan atılsın" gibi mesajlar içeren pankartlar taşıdı.

İlerleyen saatlerde bir grup göstericinin polis tarafından stadyum yakınlarında oluşturulan güvenlik kordonunu kırmaya çalışması nedeniyle gerginlik yaşandı. Protestocular, polise şişe ve taş fırlatırken, polis de göstericilere tazyikli su ile karşılık verdi. Polis, stadyuma yaklaşan göstericileri dağıtmak için tazyikli suyun yanı sıra biber gazı da kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
