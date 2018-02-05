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"Belarus'tan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Belarus ile oynayacakları maçtan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.
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