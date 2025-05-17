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  4. Jokey Mertcan Çelik, hastanede yaşam savaşı veriyor

Jokey Mertcan Çelik, hastanede yaşam savaşı veriyor

Engelliler Haftası Koşusu'nda attan düşerek beyin kanaması geçiren jokey Mertcan Çelik, hastanede yaşam savaşı veriyor.

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Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Atla Terapi Merkezi'nin 10. yılı kapsamında 14 Mayıs Çarşamba günü yarış programına alınan Engelliler Haftası Koşusu'nda kaza yaşandı.

Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışta 4 numaralı Akgobak isimli safkanla mücadele eden Mertcan Çelik, yarışın sonunda atın tökezlemesiyle birlikte düşerek yaralandı.

Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, genç jokeyi ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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