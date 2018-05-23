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Köydeki kızların bocce şampiyonası heyecanı

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başköy Ortaokulu'nda okuyan kız öğrencilerden oluşan takım, Bocce Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmanın heyecanını yaşıyor.
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