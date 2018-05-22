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Munzur raftingde söz sahibi olmak istiyor

Tunceli'de yarın başlayacak Türkiye Rafting Şampiyonası 2. Ayak Yarışlarının düzenleneceği ülkenin en uzun rafting parkuru olan Munzur Vadisi'ndeki Munzur Çayı'nın, bu organizasyon ile tanıtım atağı yapılarak raftingde marka olması amaçlanıyor.
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