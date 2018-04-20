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Olaylı derbi! Şenol Güneş hastanelik oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki kupa maçında sahaya atılan maddeler nedeniyle tatil edildi. Maddelerden biri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına isabet etti. Güneş, geceyi hastanede geçirdikten sonra taburcu edildi.
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