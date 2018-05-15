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Yelken: Otokar Tirhandil Kupası 2018 Kış Trofesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan tekne türlerinden biri olan tirhandilleri tanıtmanın da amaçlandığı Otokar Tirhandil Kupası 2018 Kış Trofesi organizasyonun Bodrum-Çökertme rotasındaki mücadele ile sona erdi. Yarışlarının ardından ödül töreni yapıldı.
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