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Perşembe Yaylası'nda kano festivali

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda kano festivali düzenlendi. Aybastı Belediyesi ve kano kulüpleri tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen festivale çevre ilçelerden 50 sporcu katıldı.
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