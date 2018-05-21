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Plaj Voleybolu Dünya Turu

Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Plaj Voleybolu Dünya Turu, Atatürk Kent Meydanı'nda özel olarak hazırlanan sahada, Aydın etabında erkeklerde Sırbistan, kadınlarda ise Küba şampiyon oldu.
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