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Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali

PTT tarafından düzenlenen "Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali" Eskişehir'de gerçekleştirildi.
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