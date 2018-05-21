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Şampiyon kulüplerin gözdesi: Palandöken

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne 2017-2018 sezonu öncesinde kampa gelen futbol takımları, sezon sonunda Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.
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