e-DÜNYA
24 °C

"Seçimler gelir geçer önemli olan şampiyonluk"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, "Mustafa Cengiz başkanımın önderliğinde bütün projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de seçimde listemize oy verilmesini istiyoruz. Seçimler gelir geçer önemli olan şampiyonluk." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.