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Selçuk İnan kariyeri hakkında konuştu

Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan, kariyerini 3-4 yıl daha sürdürmek istediğini belirterek, "Galatasaray benden ne isterse her zaman o olacak." dedi.
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