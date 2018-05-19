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Türk futbolunda bir ilke imza atmak istiyor

Bursaspor Kulübünün ilk oturumu bugün ve yarın yapılacak olağan genel kurulu için "Denetleme Kurulu Bağımsız Adaylığı" başvurusunda bulunan avukat Yalçın Cambaz, ekibiyle beraber Türk futbolunda bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.
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