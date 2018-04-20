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"Türk sporu açısından üzücü bir gün"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kafasına yabancı madde isabet eden ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'i ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.
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